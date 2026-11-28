A ribadire il concetto è stato anche lo stesso Antonelli alle telecamere: "Dobbiamo rivedere qualcosa con la squadra perché alla fine volevo uscire per ultimo e invece mi hanno mandato in pista per primo. Ne dovremo discutere". Toto Wolff invece, ha provato a mediare: "Kimi non voleva essere mandato in pista davanti al gruppo e ce lo aveva detto. È scontento ma lo abbiamo fatto per una buona ragione: non volevamo rischiare di non riuscire a iniziare il giro lanciato prima dello scadere del tempo. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le nostre scelte e le richieste del pilota, che ha le sue ragioni, giuste o sbagliate che siano. Kimi era stato chiaro, oggi si poteva trovare un compromesso".