Dopo l'esonero di Frank Vitucci, la Pallacanestro Cantù ha deciso di puntare sull'esperienza di Jurij Zdovc per provare a raddrizzare la stagione: "Sono orgoglioso e contento di essere qui - ha detto Zdovc -.Torno in Italia dopo 35 anni e per me è un grande onore: quello italiano è un campionato di prestigio. Ci tengo dunque a ringraziare il General Manager Simone Giofrè e il Presidente Roberto Allievi per l’opportunità. Non sono una persona che ama parlare, preferisco mettermi all'opera e far parlare il mio operato sul campo. So che la situazione non è delle più facili, ma per me sarà una grande sfida: l'obiettivo è quello di riportare la squadra su un cammino vincente partendo dal lavoro quotidiano in palestra".