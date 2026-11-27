Dopo l'esonero di Frank Vitucci, la Pallacanestro Cantù ha deciso di puntare sull'esperienza di Jurij Zdovc per provare a raddrizzare la stagione: "Sono orgoglioso e contento di essere qui - ha detto Zdovc -.Torno in Italia dopo 35 anni e per me è un grande onore: quello italiano è un campionato di prestigio. Ci tengo dunque a ringraziare il General Manager Simone Giofrè e il Presidente Roberto Allievi per l’opportunità. Non sono una persona che ama parlare, preferisco mettermi all'opera e far parlare il mio operato sul campo. So che la situazione non è delle più facili, ma per me sarà una grande sfida: l'obiettivo è quello di riportare la squadra su un cammino vincente partendo dal lavoro quotidiano in palestra".
"Perché Zdovc? Riteniamo sia il profilo giusto in questo particolare momento della stagione - ha commentato il presidente Roberto Allievi -. Pensiamo che possa dare alla squadra quelle motivazioni che sono necessarie per affrontare la situazione. Ora è il momento per tutti di mettersi al lavoro per il bene di Pallacanestro Cantù".
Simone Giofrè (General Manager): "Per Coach Zdovc occorrono poche presentazioni, per lui parla la sua carriera da allenatore e ancora prima da giocatore. Nei giorni scorsi, quando l’abbiamo contattato, si è dimostrato pronto e desideroso di affrontare questa sfida, che sappiamo tutti essere complessa, ma sicuramente a livello motivazionale molto stimolante. Lo ringraziamo quindi per aver accettato la nostra proposta e gli auguriamo un buon lavoro".