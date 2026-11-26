Prima di intraprendere la carriera da allenatore di pallacanestro, Francesco Taccetti era occupato con un lavoro a tempo indeterminato in tutt'altro ambito, ruolo che ha deciso di lasciare per inseguire il suo sogno: "Ho avuto la tranquillità di poter decidere pensando soprattutto a me stesso. Venivo da un ruolo da quadro d'azienda, a un certo punto ho scelto di investire su me stesso. Nei primi anni, soprattutto partendo dal settore giovanile, non hai uno stipendio vero, rinunci a una sicurezza tangibile per seguire quello che senti dentro e può renderti felice. C'è una frase non mia che rende bene l'idea: la passione è il mio datore di lavoro. Ed è esattamente così che è andata".
Taccetti ha una formazione ingegneristica, ma in panchina lascia spazio alle sue sensazioni: "Ascolto la pancia e vado d'istinto. Ho sempre avuto una mente matematica, ho fatto lo scientifico e ingegneria, ma sono anche una persona che da sempre dà ascolto all'istinto, non solo in questo lavoro ma già prima in azienda. Ho sbagliato strada prima? Può essere. Diciamo che devi passare attraverso certe porte per capire davvero qual è la strada che vuoi percorrere fino in fondo".
"Trieste? Prima di tutto è una città che mi emoziona perché sto ricevendo tantissimo affetto, in una forma che sinceramente non mi aspettavo. Lo sento addosso ogni giorno, fa parte della gente, di chi ama questa squadra e questo sport, e proprio per questo mi sono sentito quasi in dovere di restituire qualcosa. Per come sono fatto, sensibile e passionale, questo mi porta ad affezionarmi tantissimo, anche perché sono competitivo e so quanto i tifosi ci tengano. A Trieste, se c'è una certezza, è che la gente è competitiva: ho girato tanto, ma questo spirito qui ce l'hanno nel dna. Essendo una città di confine, ha vissuto di tutto ed è sempre pronta a reagire alle situazioni".