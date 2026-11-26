"Trieste? Prima di tutto è una città che mi emoziona perché sto ricevendo tantissimo affetto, in una forma che sinceramente non mi aspettavo. Lo sento addosso ogni giorno, fa parte della gente, di chi ama questa squadra e questo sport, e proprio per questo mi sono sentito quasi in dovere di restituire qualcosa. Per come sono fatto, sensibile e passionale, questo mi porta ad affezionarmi tantissimo, anche perché sono competitivo e so quanto i tifosi ci tengano. A Trieste, se c'è una certezza, è che la gente è competitiva: ho girato tanto, ma questo spirito qui ce l'hanno nel dna. Essendo una città di confine, ha vissuto di tutto ed è sempre pronta a reagire alle situazioni".