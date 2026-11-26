La Haas ha esteso il contratto di Oliver Bearman alla stagione 2027, completando così la formazione piloti per il prossimo anno. Il rinnovo del britannico - cresciuto nella Ferrari Driver Academy - è stato annunciato alla vigilia del Gran Premio del Qatar. Sarà la sua terza stagione consecutiva con la scuderia statunitense ed affiancherà il debuttante brasiliano Rafael Camara. "Non è un segreto che sia felice di continuare con Haas nel 2027. Questa squadra ha avuto un ruolo fondamentale nel mio sviluppo e ho sempre sentito grande fiducia da parte di tutti - ha commentato Bearman - Abbiamo grandi ambizioni e vogliamo continuare a fare passi avanti. Sono entusiasta di guidare questo percorso e di continuare a costruire su quanto abbiamo ottenuto finora. Abbiamo ancora dei conti in sospeso".