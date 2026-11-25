"Vivo una sensazione strana, perché dopo tanti anni che abbiamo gareggiato insieme, poi è arrivato il giorno in cui si esce dalla bolla. Io sono grata di avere condiviso questi anni con Federica, se sono l'atleta di oggi, lo devo tantissimo anche a lei, perché mi ha spronata a dare il meglio". Così Sofia Goggia commentando dagli Stati Uniti l'addio alle gare di Federica Brignone. "E' stato un onore per me essere in squadra con un'atleta del suo calibro", ha aggiunto. Goggia poi ha postato una storia sul suo profilo Instagram che la ritrae assieme a Brignone dopo il super-G di La Thuile del 2025, in cui piazzarono una doppietta azzurra (prima la valdostana per un solo centesimo) e si rincorsero con le bottiglie di champagne sulla neve durante i festeggiamenti. "Per tutto ciò che hai fatto nel e per il nostro sport e per tutto ciò che hai dato alla nostra nazione volando sugli sci - scrive la bergamasca -. Se sono l'atleta che sono diventata, io lo so... lo devo anche a te. Grazie".