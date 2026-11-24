Basket, Eurolega: la Virtus domina con la Stella Rossa, successo col brivido per l’Olimpia con l’Asvel
Grande prova delle V-nere, che schiantano 108-84 i padroni di casa a Belgrado. Vittoria sofferta nel finale per Milano: a Lione finisce 91-95
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Il quattordicesimo round di Eurolega sorride a Virtus Bologna e Olimpia Milano, entrambe protagoniste di due successi contro Stella Rossa e Asvel. Le V-nere vincono 108-84 e si portano al quattordicesimo posto (6-8) nel segno di Edwards e Alston Jr, i migliori con 15 punti a testa. Vittoria con un grande brivido finale, invece, per Milano, che dopo essere stata sul +24 a fine terzo quarto vince 95-91 con l’Asvel trascinata da uno scatenato Moses Wright, autore di ben 29 punti.
STELLA ROSSA-VIRTUS BOLOGNA 84-108
La Virtus Bologna cercava un successo dopo aver conquistato una sola vittoria nelle ultime cinque di Eurolega, mentre i serbi ne avevano vinte tre in altrettanti match: a fine partita festeggiano proprio i ragazzi di coach Mumbrú dopo una grande prestazione. Nella prima metà di gara non mancano le emozioni, anzi. La Virtus, in particolare, parte leggermente meglio difendendosi e ripartendo in modo efficace, puntando molto sulle triple di Kessler Edwards (4/4 da 3 punti a fine gara). Le V-nere mandano tanti giocatori a canestro, mentre la Stella Rossa guadagna fiducia col passare del tempo, con i canestri di Nwora e Moneke. I primi dieci minuti si concludono con l’ingresso positivo di Diarra, che infila quattro punti per tenere i serbi a -6. Nel secondo periodo Moore si prende la scena toccando quota 7 punti e mostrandosi protagonista insieme a Diarra e Diouf delle ripartenze più pericolose di Bologna, che arriva a +10 a metà quarto, il parziale più alto fino a quel momento. Dall’altra parte, però, risponde uno scatenato Moneke (15 punti nei primi due quarti, 20 a fine gara) che cerca di trascinare i compagni fino al 41-50 che chiude la prima metà di partita.
Dopo la pausa lunga i ragazzi di coach Mumbrú giocano il loro miglior quarto tirando con molta precisione soprattutto da 3 con Frazier, Moore e ancora Edwards, che chiude da top scorer insieme ad Alston Jr (15 punti ciascuno). Le V-nere alzano il ritmo e staccano addirittura di 21 punti i padroni di casa, che abbozzano una reazione con Butler e Moneke, fino a portarsi a -17 a 10’ dalla fine. L’ultimo quarto diventa una formalità per Bologna, che però non si limita a gestire e segna altri 30 punti, mandando tutti i suoi giocatori a canestro: la Stella Rossa cerca di diminuire il passivo, ma alla fine gli ultimi punti di Moore e Diarra fissano il risultato sull’84-108, regalando ai ragazzi di coach Mumbrú un successo convincente.
LDLC ASVEL VILLEURBANNE-OLIMPIA MILANO 91-95
Milano trova la terza vittoria di fila in Eurolega dopo quelle con Stella Rossa e Fenerbahce, infliggendo la quinta sconfitta di fila all’Asvel. Il primo quarto si gioca con grande equilibrio e, allo stesso tempo, un ritmo molto serrato: ai canestri di Milano con Ricci e Moses Wrigjht rispondono subito le triple di Crowder e Mills. L’Olimpia ci prova ancora con Wright e con i primi punti di Guduric, ma l’Asvel nel primo quarto non si fa sorprendere e si chiude sul 24 pari. Nel secondo periodo, però, i lombardi mettono la freccia e fuggono già in apertura con Burnell e Johnson, ma non solo: l’asse Ricci-Wright - tra le triple del primo e i canestri da due del secondo - porta l’Olimpia a staccarsi sempre di più, fino al +15 che chiude la prima metà del match sul 43-58.
Nel terzo quarto è ancora Moses Wright a guidare Milano, che si porta avanti di 18 punti a metà quarto: i ragazzi di Tony Parker faticano a difendere sulle incursioni delle scarpette rosse, che riescono a passare e a tirare con molta precisione da due. A 10’ dalla fine Milano si trova a +24 grazie alla tripla di RJ Cole e al canestro di Burnell in chiusura di periodo. L’ultimo quarto vede i francesi segnare tanto e giocare a un ritmo molto alto fino a sfiorare una clamorosa rimonta, con i lombardi che infilano appena un canestro nei primi 5’. Dopo il timeout a metà quarto l’Olimpia prova a riportarsi a distanza con RJ Cole, ma l’Asvel non vuole arrendersi e arriva addirittura a un solo punto di distanza quando mancano 15 secondi a fine partita: nonostante un parziale di 33-13 nell’ultimo periodo, Guduric e Thompson segnano i rispettivi tiri liberi, che fanno tirare un sospiro di sollievo a Milano con la vittoria terza vittoria di fila in Eurolega.