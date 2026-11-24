LDLC ASVEL VILLEURBANNE-OLIMPIA MILANO 91-95

Milano trova la terza vittoria di fila in Eurolega dopo quelle con Stella Rossa e Fenerbahce, infliggendo la quinta sconfitta di fila all’Asvel. Il primo quarto si gioca con grande equilibrio e, allo stesso tempo, un ritmo molto serrato: ai canestri di Milano con Ricci e Moses Wrigjht rispondono subito le triple di Crowder e Mills. L’Olimpia ci prova ancora con Wright e con i primi punti di Guduric, ma l’Asvel nel primo quarto non si fa sorprendere e si chiude sul 24 pari. Nel secondo periodo, però, i lombardi mettono la freccia e fuggono già in apertura con Burnell e Johnson, ma non solo: l’asse Ricci-Wright - tra le triple del primo e i canestri da due del secondo - porta l’Olimpia a staccarsi sempre di più, fino al +15 che chiude la prima metà del match sul 43-58.