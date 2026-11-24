Dal comunicato della società:
"Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica che, in data odierna, è stata presa la decisione di sollevare dall’incarico di capo allenatore della prima squadra Coach Francesco Vitucci.
Il Club desidera ringraziare sentitamente Frank Vitucci per il percorso condiviso, durante il quale il tecnico si è distinto ogni giorno per dedizione, serietà, umanità e per la grande professionalità dimostrate. A lui vanno i migliori auguri per il futuro, personale e professionale, da parte di tutta la società".
Cantù al momento non ha ancora trovato vittorie in campionato, rimando ultima da sola in fondo alla classifica. Cruciale per l'esonero la sconfitta pesante nello scontro diretto per la salvezza contro Scafati.