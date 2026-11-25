"Abbiamo lottato, ho lottato fino alla fine con il massimo delle mie forze" e "ho disputato una delle partite migliori dell'ultimo periodo contro un giocatore che non vale sicuramente la sua classifica attuale: mi ha molto sorpreso, dopo aver perso il primo set, questa sua reazione". Lo ha detto Flavio Cobolli, ai microfoni di SuperTennis, al termine della sconfitta nel secondo singolare della sfida con con la Corea, ai quarti di Coppa Davis, parlando del suo avversario, il sudcoreano Soonwoo Kwon. "I ragazzi mi hanno subito supportato: siamo molto uniti, quindi adesso non c'è tempo di pensare alla mia partita, che mi dispiace di aver perso. Siamo concentrati sul doppio e speriamo di portare avanti i nostri colori", ha concluso.