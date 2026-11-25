Petrucci alla vigilia di Italia-Turchia: "Abbiamo una buona squadra e un grande allenatore. Sarà presente anche Mattarella"
In un'intervista rilasciata su Tuttosport, il numero uno della FIP ha parlato dell'imminente impegno della Nazionale italiana e delle prospettive del basket italiano ed europeo
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A poco più di 24 ore dalla delicata sfida contro la Turchia, il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci si mostra entusiasta: "Ci sarà Mattarella. È un'occasione straordinaria perché nessun presidente della Repubblica ha mai assistito ad una partita di pallacanestro. E nell'intervallo renderemo onore anche al grande Giorgio Armani che ha fatto tantissimo per il basket e per tutto lo sport e continua a fare attraverso Dell'Orco e Tacchella".
"Com'è lo stato di salute della pallacanestro? Normale - commenta Petrucci -. Domani giochiamo questa partita per qualificarci al Mondiale contro la Turchia e abbiamo una buona squadra. Purtroppo non tutti i giocatori sono disponibili per la concomitanza dell'Eurolega. Siamo forse l'unico sport professionistico che deve convivere con questo problema. NBA Europe potrebbe risolverlo, perché ci sarebbe un accordo con le federazioni".
"Se NBA Europe può soppiantare l'Eurolega? Sinceramente non lo so, è difficile fare previsioni. Diciamo che l'investimento da tre miliardi dimostra le dimensioni e la serietà del progetto. Poi la grandezza della NBA la conosciamo tutti, così come l'impatto che quel marchio ha nello sport mondiale, non solo nel basket".
"Più speranze o timori per NBA Europe? Tutte le novità mi piacciono e incuriosiscono. Ho 81 anni, ma non voglio guardarmi indietro. Ci sono pittori che hanno dipinto cose straordinarie dopo gli ottanta".
Con il ritorno di Luca Banchi sulla panchina di Milano, si prospetta un doppio incarico per il coach di Grosseto, un aspetto che a Petrucci piace molto: "Ho sempre pensato che gli allenatori, come i giocatori devono rimanere in attività costante. Quindi secondo me, un ct che allena anche quando le nazionali sono ferme è un vantaggio per noi e la serietà di Banchi è una certezza assoluta". Proseguendo: "Banchi è un grandissimo allenatore e un bravissimo psicologo. Io non ho mai assistito a una lezione di tattica, perché invado gli spazi negli spogliatoi, ma di recente, dopo un mio discorso alla squadra, sono rimasto nella sala quando ha parlato Banchi e vi assicuro che è fantastico nel preparare le partite. Ogni allenatore deve avere capacità tecnica, psicologica e didattica per trasmettere le sue idee. E Banchi non è solo un malato di basket, conosce bene gli ambienti e la psicologia dei giocatori: mi sembra le trasmetta proprio bene i concetti".
"Grandi città nel basket? Sono mancate tanto, perché ci consentono di avvicinarci al calcio, hanno più richiamo e suscitano maggiore interesse mediatico. Ma il basket italiano, da sempre, è l'unione di provincia e città: servono entrambe le componenti".