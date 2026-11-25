Con il ritorno di Luca Banchi sulla panchina di Milano, si prospetta un doppio incarico per il coach di Grosseto, un aspetto che a Petrucci piace molto: "Ho sempre pensato che gli allenatori, come i giocatori devono rimanere in attività costante. Quindi secondo me, un ct che allena anche quando le nazionali sono ferme è un vantaggio per noi e la serietà di Banchi è una certezza assoluta". Proseguendo: "Banchi è un grandissimo allenatore e un bravissimo psicologo. Io non ho mai assistito a una lezione di tattica, perché invado gli spazi negli spogliatoi, ma di recente, dopo un mio discorso alla squadra, sono rimasto nella sala quando ha parlato Banchi e vi assicuro che è fantastico nel preparare le partite. Ogni allenatore deve avere capacità tecnica, psicologica e didattica per trasmettere le sue idee. E Banchi non è solo un malato di basket, conosce bene gli ambienti e la psicologia dei giocatori: mi sembra le trasmetta proprio bene i concetti".