Gli azzurri al momento sono terzi nel gruppo J con 5 vittorie e 3 perse, alle spalle di Turchia (già qualificata e ancora imbattuta) e Serbia, seconda con un record di 6-2. Alle spalle dei nostri ragazzi invece ci sono Lituania (4-4), Bosnia (3-5) e Islanda (3-5). L'Italia al momento sarebbe qualificata grazie al suo terzo posto, ma gran parte dell'accesso ai prossimi Mondiali passa proprio dalle prossime due sfide.