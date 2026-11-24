L'Italia di Luca Banchi è pronta a ritornare sul parquet. Gli azzurri, inseriti all'interno del Gruppo J, si giocano una fetta importante di qualificazione ai Mondiali del 2027 contro Turchia e Serbia.
I convocati
In vista dei prossimi due impegni, il tecnico dell'Olimpia Milano si è già radunato al Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa di Roma con Awudu Abass, Leonardo Candi, Guglielmo Caruso, Giovanni Emejuru, Nico Mannion, John Petrucelli, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Giovanni Veronesi e Andrea Calzavara. A questi si aggiungono per la prima volta anche Lodovico Deangeli, Andrea Loro, Cheickh Niang e Mirza Alibegovic. A partire da domani, poi, si aggregheranno al gruppo anche Tommaso Baldasso, Momo Diouf, Francesco Ferrari, Giampaolo Ricci, Nikola Akele e Darius Thompson, impegnati questa sera in Eurolega. Il 26 arriverà anche Gabriele Procida, mentre il 27 Alessandro Pajola.
La situazione
Gli azzurri al momento sono terzi nel gruppo J con 5 vittorie e 3 perse, alle spalle di Turchia (già qualificata e ancora imbattuta) e Serbia, seconda con un record di 6-2. Alle spalle dei nostri ragazzi invece ci sono Lituania (4-4), Bosnia (3-5) e Islanda (3-5). L'Italia al momento sarebbe qualificata grazie al suo terzo posto, ma gran parte dell'accesso ai prossimi Mondiali passa proprio dalle prossime due sfide.
I prossimi impegni
I ragazzi di Banchi scenderanno in campo contro la Turchia il 26 novembre alle ore 20:00 al PalaEur di Roma, tornando a giocare nella Capitale a quasi 20 anni dall'ultima volta. Successivamente sarà la volta della Serbia nell'inferno dell'Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado (dove l'Italia trovò la qualificazione a Tokyo 2021), con la palla a due fissata per le ore 19:00 di domenica 29.