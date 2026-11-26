Il duo formato da Deni Avdija (33 punti, 12 rimbalzi, 7 assist) e Damian Lillard (29 punti, 7 assist) ha trascinato Portland al successo contro San Antonio (116-111) vanificando l'ennesima prestazione di altissimo livello di Victor Wembanyama (44 punti, 16 rimbalzi). Per il francese si tratta dell'ottava partita in NBA con almeno 40 punti e 15 rimbalzi, arrivata a soli quattro giorni dai 50 segnati contro i Pelicans. Questa quarta sconfitta stagionale per San Antonio (contro 15 vittorie) riapre i giochi nel Gruppo C della Western Conference della NBA Cup - il torneo che si disputa durante la stagione regolare - lasciando quattro squadre con un bilancio di due vittorie e una sconfitta. Gli Spurs, attualmente primi nel girone grazie alla differenza punti, dovranno blindare la qualificazione ai quarti di finale venerdì, nello scontro contro i Los Angeles Lakers. Non che LeBron James abbia bisogno di ulteriori record per entrare nella storia, ma contro Miami ne ha infranto un altro: a poco più di un mese dal suo 42/o compleanno, è diventato il giocatore più anziano della NBA a realizzare una tripla doppia, in occasione della vittoria di Philadelphia (111-104). Il "King", già miglior marcatore di sempre nella storia della lega, ha sopperito al meglio all'assenza di Joel Embiid e messo a referto 25 punti (il suo massimo stagionale), 10 rimbalzi e 12 assist, raggiungendo quota 126 triple doppie in carriera. Philadelphia, capolista a Est (15 vittorie e 4 sconfitte), ha interrotto la striscia di 7 successi consecutivi di Miami, grazie anche a Tyrese Maxey (30 punti) e nonostante l'ottima prova di Giannis Antetokounmpo (32 punti, 14 rimbalzi). I Minnesota Timberwolves proseguono il loro straordinario avvio di stagione, conquistando una vittoria di prestigio sul campo dei campioni in carica, gli Oklahoma City (113-106). Jaden McDaniels (32 punti) è stato fondamentale nel contenere la squadra guidata dal due volte MVP in carica Shai Gilgeous-Alexander (autore anch'egli di 32 punti). I Timberwolves occupano il terzo posto nella Western Conference, subito dietro gli Spurs, con un bilancio di 14 vittorie e 5 sconfitte. I Thunder sono undicesimi (10 vittorie e 9 sconfitte).