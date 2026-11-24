Costata 70 milioni di euro, potrà ospitare fino a 10.500 spettatori in caso di eventi sportivi come tennis e pallacanestro, ampliandosi fino a 12.000 in occasioni dei concerti. "Inaugurare con un evento di portata mondiale come le finali di Davis è un grande orgoglio, l'investimento fatto rafforza l'attrattività internazionale di Bologna, generando nuove opportunità per il territorio" ha sottolineato il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari, che sulla Virtus ha detto: "Fisseremo un momento di festa e di ritorno a casa nella settimana prima di Natale". Come riportato da La Repubblica Bologna, la data dovrebbe essere il 15 divembre (vs Asvel in Eurolega) o il 13 dicembre (vs Udine), anche se con molta probabilità il debutto sul nuovo parquet dei bianconeri sarà l'11 dicembre contro il Maccabi.