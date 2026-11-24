La BolognaFiere Arena prende finalmente vita. Quest'oggi verrà inaugurata dalla prima partita della Coppa Davis 2026 tra Canada e Repubblica Ceca, prima che il campo di quella che sarà ribattezzata come Unipol Hall verrà anche calcato dai nostri azzurri nella sfida di domani contro la Corea del Sud. "Un impianto meraviglioso, sarà stupendo giocarci" ha commentato Flavio Cobolli alla vigilia del debutto.
Costata 70 milioni di euro, potrà ospitare fino a 10.500 spettatori in caso di eventi sportivi come tennis e pallacanestro, ampliandosi fino a 12.000 in occasioni dei concerti. "Inaugurare con un evento di portata mondiale come le finali di Davis è un grande orgoglio, l'investimento fatto rafforza l'attrattività internazionale di Bologna, generando nuove opportunità per il territorio" ha sottolineato il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari, che sulla Virtus ha detto: "Fisseremo un momento di festa e di ritorno a casa nella settimana prima di Natale". Come riportato da La Repubblica Bologna, la data dovrebbe essere il 15 divembre (vs Asvel in Eurolega) o il 13 dicembre (vs Udine), anche se con molta probabilità il debutto sul nuovo parquet dei bianconeri sarà l'11 dicembre contro il Maccabi.