Jannik Sinner non parteciperà agli Australian Open, primo torneo del Grande Slam del 2027, in programma dal 17 gennaio al Melbourne Park. "Siamo stati in costante contatto con lo staff di Jannik, che ci ha confermato che non sarà con noi all'Australian Open di gennaio a seguito del suo recente intervento chirurgico", ha fatto sapere in un comunicato all'Associated Press l'amministratore delegato di Tennis Australia, Andrew Abdo.