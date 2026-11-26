Nonostante stia viaggiando con cifre astronomiche (21.6 punti e 2.9 assist di media col 47% da 2pt e il 43% dall'arco), il numero otto trentino è convinto di poter fare ancora meglio: "Rispetto alla G - League le differenze sono parecchie e tutt'altro che banali. Senza falsa modestia credo di poter dire che ancora non si è vista la mia migliore versione proprio perché devo ancora calarmi a pieno nella nuova realtà. Magari in campionato le cose sono andate meglio ma in Eurocup, dove la fisicità è superiore così come l'intensità difensiva, sono spesso uscito dal campo deluso".