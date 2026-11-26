Trento, Quincy Olivari: "La mia versione migliore non si è ancora vista"
Il top scorer della LBA ha parlato in un'intervista su "Il T Quotidiano", concentrandosi sullo splendido avvio di campionato a livello personale e sui prossimi obiettivi
Con una serie di prestazioni pazzesche, sia nelle vittorie che nelle sconfitte, Quincy Olivari sta sorprendendo sempre di più: "Sono al primo anno in Europa, devo e voglio imparare ancora moltissimo per portare il più in alto possibile l'Aquila Basket. Poi vedremo cosa succederà - continua -. Sono arrivato in Italia a metà agosto e mi è servito del tempo per calarmi nel nuovo ambiente inteso a 360 gradi. A tal proposito sto cercando di imparare anche l'italiano insieme a Darius Brown, una volta a settimana con l'insegnante e poi tutti i giorni a casa qualcosa provo a fare. Devo dire che quando mi parlano lentamente qualcosa inizio a capire, sulla parte dell'espressione diretta invece c'è ancora molto da fare (e sorride, ndr)".
Nonostante stia viaggiando con cifre astronomiche (21.6 punti e 2.9 assist di media col 47% da 2pt e il 43% dall'arco), il numero otto trentino è convinto di poter fare ancora meglio: "Rispetto alla G - League le differenze sono parecchie e tutt'altro che banali. Senza falsa modestia credo di poter dire che ancora non si è vista la mia migliore versione proprio perché devo ancora calarmi a pieno nella nuova realtà. Magari in campionato le cose sono andate meglio ma in Eurocup, dove la fisicità è superiore così come l'intensità difensiva, sono spesso uscito dal campo deluso".
"Aspettative future? Mi aspetto di continuare a costruire partendo dalle solide basi che abbiamo gettato in questo primo mese e mezzo, di vincere altre partite e di continuare a divertirci, i nostri margini di miglioramento sono notevoli. E poi magari, chissà, di infiammarmi una sera in casa e segnare 40 punti davanti al nostro pubblico".