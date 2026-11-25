"Tornare in pista da Campione del Mondo è davvero speciale, soprattutto qui a Valencia, su una pista che mi piace molto e dove in passato sono sempre riuscito a essere forte. Ci saranno tanti tifosi, sarà un gran finale". Così Marc Marquez, laureatosi campione del mondo domenica a Portimao, proiettandosi sull'ultima gara della stagione in programma nel weekend a Valencia. "L'obiettivo è chiudere al meglio questa stagione: in Portogallo, scherzando con i ragazzi del Team, dicevo che, per la paura di cadere ancora, non ho praticamente corso, quindi qui vogliamo rifarci e fare bene - ha assicurato il pilota della Ducati - Abbiamo ancora un ultimo traguardo da raggiungere per il 2026, ovvero il Titolo Costruttori, che per Ducati è molto importante, prima di iniziare a pensare al 2027, già a partire dal test della prossima settimana".