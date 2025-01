Trapani, l'attacco di Repesa è il segreto per la vetta della Serie A

Tutto questa sinergia è sufficiente per accontentare un coach esigente e ambizioso come Jasmin Repesa? Per fortuna di Trapani e del suo progetto a lungo termine, no. Anche dopo il +44 con Pistoia, le parole in conferenza del tecnico nato a Čapljina hanno posto l'accento sui progressi ancora da esplorare: "Vogliamo migliorare ogni giorno, non vogliamo perdere occasione per essere più bravi. Ogni squadra deve avere in playbook diverse opzioni. Noi stiamo andando verso un evento straimportante per noi, la Coppa Italia, e dobbiamo avere più alternative offensive e difensive: non esiste una squadra pronta per competere ad alto livello senza coprire tutti gli aspetti di gioco. Piano piano stiamo arrivando". La lente d'ingrandimento è quindi ora posta sulla difesa a zona, vista per la prima volta in stagione nel finale con Pistoia, e sull'appuntamento di metà febbraio a Torino.