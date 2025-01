Trapani, Repesa: "Approccio straordinario, dal primo all'ultimo"

Il coach del Trapani Shark ha commentato così, nella conferenza stampa post partita, il 104-60 con cui i siciliani hanno superato Pistoia: "Vorrei fare i complimenti per un approccio straordinario. Dal primo all'ultimo, abbiamo giocato con l'approccio giusto. Vogliamo migliorare ogni giorno, non vogliamo perdere occasione per essere più bravi. Cosa c'è dietro l'assenza di Pleiss? Niente. Ha avuto un piccolo problema. Abbiamo 7 stranieri, lo staff medico ha determinato fosse meglio per lui di non giocare questa settimana. Niente di grave o di importante. Difesa a zona? Ogni squadra deve avere in playbook diverse opzioni. Noi stiamo andando verso un evento straimportante per noi, la Coppa Italia, e dobbiamo avere più alternative offensive e difensive: non esiste una squadra pronta per competere ad alto livello senza coprire tutti gli aspetti di gioco. Piano piano stiamo arrivando. La squadra deve essere pronta quando conta. Vogliamo arrivare alla Coppa Italia pronti, così come le altre squadre. Faremo di tutto per esserlo".