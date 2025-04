Come riportato da BasketNews, TJ Shorts (playmaker Paris Basketball) ha commentato così le sue prospettive sul futuro, essendo in scadenza di contratto a giugno 2025 coi francesi: "Non ho ancora preso una decisione. Mi prenderò del tempo, parlerò con il mio agente, con la mia famiglia e con il club. Poi valuteremo insieme cosa sarà meglio per il futuro". Il naturalizzato macedone, tra le altre, è stato accostato all'Olimpia Milano.