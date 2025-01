La Sicilia sogna: Trapani è in vetta alla Serie A

Il calo nella fase successiva di gara, con Scafati rientrata sino al -8 nel secondo quarto prima dello strappo fatale e il -17 finale, non è però andato giù a un tecnico esigente come Jasmin Repesa, consapevole che il roster messo a disposizione del presidente Valerio Antonini ha davvero pochi limiti nel nostro massimo campionato. Il croato lo ha sottolineato così, nella conferenza stampa post match: "In questo periodo molto importante la vittoria è la cosa più importante, ma dobbiamo migliorare il nostro gioco in tutti gli aspetti. E purtroppo oggi non abbiamo avuto questa solidità per 40'. Alti e bassi, 20 perse che sono troppe. Il nostro obiettivo è arrivare pronti a partite che contano molto di più. C'è un po' di rammarico, ho visto progressi ma non quanto volevo. Quando sono entrati i giocatori dalla panchina abbiamo visto qualcosa che non mi è piaciuto. Un tiro preso in fretta, uno che fino a lì non aveva segnato e voleva entrare in partita con un tiro un po' forzato. Una difesa non connessa. A noi interessano progressi che devono essere maggiori rispetti a quelli di stasera. Questa non è una prestazione per vincere partite importanti".