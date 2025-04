Basket, Serie A: quarta vittoria in fila per Trento, travolta Sassari

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 95-77

I 27 punti di Cappelletti non bastano a Sassari, che dura solo per metà gara: Trento la travolge e vince 95-77. Sin dal via i sardi devono inseguire, col 19-15 e lo scatto iniziale della Dolomiti Energia, ma riescono a tenere aperto il match fino al secondo quarto. Si va infatti al riposo con soli tre punti di distacco tra le due formazioni: 42-39 per i padroni di casa. Nella ripresa però si accendono gli scatenati Ford e Lamb, top-scorer di Trento con 22 e 18 punti, e cambia tutto. Trento dilaga nonostante uno scarno 26% da tre, raggiunge il +15 e non si volta più indietro. A Sassari non resta altro che inseguire e chiudere onorevolmente una gara che ormai è sfuggita di mano ai sardi, che subiscono la seconda sconfitta consecutiva: Bulleri e i suoi restano comunque in 10a posizione (12-16). Trento invece si mantiene nella top-4 e si porta a quattro vittorie consecutive (20-8), mostrando un grande stato di forma.