Milano sorride, Mirotic è in versione playoff

Tra il finale di 2° quarto e la seconda metà del 3°, l'assetto trovato da coach Messina è risultato quello ideale per limitare al massimo il "gioco sporco" richiesto a Mirotic: Shields-LeDay (parzialmente Ricci)-Bolmaro-Brooks sono compagni dinamici e atletici in entrambe le metà campo, che hanno agio a occuparsi nell'essere efficaci in area in attacco e togliere il respiro sul perimetro in difesa. Se a Niko sono destinate giocate di lettura e intelligenza in difesa - senza dover spendere troppe energie a rincorrere i lunghi avversari per il parquet: gli accoppiamenti con Kamagate, Biligha e Zerini hanno certamente favorito - e fasi offensive in cui essere "solo" un tiratore, ecco che Milano potrebbe aver trovato l'assetto migliore in ottica playoff.