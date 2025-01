Serie A: Brescia stende Varese, Trapani travolge Pistoia. Ok Reggio Emilia e Napoli

OPENJOBMETIS VARESE-GERMANI BRESCIA 77-118

Stato di grazia pieno e assoluto per la Germani Brescia, che mantiene la vetta della Serie A travolgendo l'Openjobmetis Varese: è 118-77 nel derby lombardo. Il match non ha storia sin dai primissimi minuti visto che la Leonessa, trascinata da uno strepitoso Bilan, chiude sul 30-19 nel primo quarto. Varese abbozza una reazione e prova quantomeno a mantenere lo svantaggio prima del riposo, ma Rivers e Della Valle sono a loro volta ispirati: Brescia tocca così il +18 (58-40). Ancor più senza storia, il match, dopo la ripresa delle ostilità. La Germani tocca addirittura il 63% da tre punti e decolla segnando 35 punti e chiudendo il periodo con la sontuosa tripla sulla sirena di Cournooh. Nasce così un punteggio da sogno per gli ospiti, che decollano sul 93-58 e sognano la tripla cifra. Il tempo rimasto è dunque una purissima formalità per la Germani Brescia, che continua a mostrare uno strepitoso Miro Bilan: il croato chiuderà con 27 punti e 16 rimbalzi, da assoluto dominatore del match. Poeta inserisce anche i suoi giovani (Pollini e Tonelli, che si sblocca in Serie A) e il veterano Giancarlo Ferrero, ex della sfida, che chiude con due triple a referto nella giornata da sogno dei suoi. Finisce 118-77 per la Germani Brescia che, aspettando la risposta delle rivali, conferma il primo posto in Serie A: 13 vittorie e 4 sconfitte, sette giocatori in doppia cifra quest'oggi. Nulla da fare per Varese, che scivola in 12a posizione (6-11) e subisce una durissima sconfitta: non bastano i 17 punti di Akobundu-Ehiogu e le buone prove di Alviti (16) e Librizzi (15)