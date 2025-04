EuroBasket, svelato il calendario dell'Italia

28 agosto - Grecia vs Italia, ore 20:30

30 agosto - Italia vs Georgia, ore 15:00

31 agosto - Bosnia vs Italia, ore 20:30

2 settembre - Italia vs Spagna, ore 20:30

4 settembre - Italia vs Cipro, 18:15

6-7 settembre - ottavi di finale

9-10 settembre - quarti di finale

12 settembre - semifinali

14 settembre - finali