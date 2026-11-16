Basket

Tortona, seconda vittoria consecutiva dopo un inizio difficile. Protagonista contro Cantù, Dominik Olejniczak

Il centro bianconero ha stabilito il suo nuovo carreer high in LBA

16 Nov 2026 - 11:35
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© Ufficio Stampa Derthona Basket

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Dopo 5 sconfitte consecutive, la Bertram Derthona Tortona è tornata a sorridere nelle ultime due uscite di campionato. Prima il successo contro Treviso, una delle squadre più in forma del campionato, poi la vittoria sul campo di Cantù all'overtime. Grande protagonista nella sfida di ieri al PalaDesio è stato Dominik Olejniczak, che con i suoi 20 punti e 35 di valutazione ha stabilito un primato personale in LBA, sia in termini di punti realizzati che per valutazione complessiva. Contro l'Acqua San Bernardo una prestazione al tiro pressoché perfetta, con 9/11 da due punti e 2/2 ai liberi, a cui si aggiungono 11 rimbalzi (5 offensivi), due assist, una palla recuperata, una stoppata e zero palle perse. 

La sua precedente miglior prova risaliva alla stagione 2025-2026, quando nella vittoria per 118-113 dopo due tempi supplementari contro Sassari aveva messo a segno 19 punti con 27 di valutazione. Sempre in quell'anno, il polacco aveva realizzato tre doppie doppie, diventate quattro dopo ieri. 

Non solo Olejniczak, perchè contro Cantù è stata una prova corale di squadra. I ragazzi di Fioretti hanno registrato solamente tre palle perse in 45 minuti, con i migliori 5 marcatori bianconeri (Olekniczak, Maddox, Hubb, Vital e Bortolani) che non hanno perso nessun pallone. Un'ottima circolazione di palla che si è vista anche nei numeri relativi agli assist, ben 26 rispetto ai 15 di media. 

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