Tortona, seconda vittoria consecutiva dopo un inizio difficile. Protagonista contro Cantù, Dominik Olejniczak

Dopo 5 sconfitte consecutive, la Bertram Derthona Tortona è tornata a sorridere nelle ultime due uscite di campionato. Prima il successo contro Treviso, una delle squadre più in forma del campionato, poi la vittoria sul campo di Cantù all'overtime. Grande protagonista nella sfida di ieri al PalaDesio è stato Dominik Olejniczak, che con i suoi 20 punti e 35 di valutazione ha stabilito un primato personale in LBA, sia in termini di punti realizzati che per valutazione complessiva. Contro l'Acqua San Bernardo una prestazione al tiro pressoché perfetta, con 9/11 da due punti e 2/2 ai liberi, a cui si aggiungono 11 rimbalzi (5 offensivi), due assist, una palla recuperata, una stoppata e zero palle perse.