Wta Finals, Errani e Paolini: "Dato tutto, dobbiamo essere felici di quanto fatto"

16 Nov 2026 - 11:06
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"Anche se abbiamo perso la finale, dobbiamo essere felici di quello che abbiamo fatto". Il messaggio di Jasmine Paolini, protagonista con Sara Errani del miglior percorso per una coppia tutta italiana alle Wta Finals. A Indian Wells sono state sconfitte da Katerina Siniakova e Taylor Townsend, che avevano battuto nel primo match del girone. Hanno perso la quinta finale delle 15 giocate insieme, ma hanno comunque molte ragioni per essere soddisfatte. Soprattutto se si considera che sono state le ultime a raggiungere la qualificazione. "Giocare con te, Sara, è pazzesco. Oggi abbiamo dato il nostro meglio" ha detto Jas come riporta Supertennis, sempre presente nelle ultime tre edizioni delle Wta Finals in doppio, e nel 2024 e 2025 anche in singolare. "E' particolare venire qui in un periodo diverso rispetto a quello in cui siamo abituate per il torneo di Indian Wells" ha sottolineato l'azzurra, che non ha mancato di complimentarsi con le avversarie e di ringraziare il team e tutta l'organizzazione. "Grazie a Jasmine, negli ultimi due mesi abbiamo giocato tanto, abbiamo provato in tutti i modi a qualificarci. Grazie a tutto il nostro team e all'organizzazione. E' stata una bella settimana" ha aggiunto Errani, la doppista italiana di maggior successo con 37 titoli all'attivo, compresi i 10 Slam e l'oro olimpico vinto a Parigi 2024 con Paolini, che può vantare 87 settimane da numero 1 del mondo nel ranking di specialità.

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