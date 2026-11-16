Basket: Nba, LeBron James è terzo All-Time per assist, superato Jason Kidd

16 Nov 2026 - 11:07
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Nuova partita e altro record per LeBron James diventato il terzo di sempre nella classifica per assist fatti in carriera nella regular season della Nba. L'asso del basket americano, 42 anni il prossimo 30 dicembre e alla 24esima stagione, è arrivato a quota 12.092 assist e ha superato Jason Kidd grazie agli 11 smazzati nella vittoria casalinga per 131-124 dei suoi Philadelphia 76ers contro gli Indiana Pacers. Quanto alle altre partite della notte in Nba, una tripla di Jalen Brunson a 33 secondi dalla fine regala a New York il successo 108-112 dopo un supplementare contro i Toronto Raptors, che perdono per la 14^ volta consecutiva contro i Knicks. In vetta alla Western Conference continuano a vincere Lakers 123-131 a Phoenix e Spurs 102-110 a Salt Lake City, così come Boston 131-94 in casa con Dallas.

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