Nba: Knicks corsari a Toronto, vincono i Lakers con super Doncic

Nella notte dell'Nba i New York Kincks vincono all'overtime per 112 a 108 a Toronto contro i Raptors, che non riescono a evitare la sconfitta nonostante i 30 punti di Scottie Barnes. Colpo in trasferta anche per i Los Angeles Lakers, che sbancano 131 a 123 il campo dei Phoenix Suns con un super Luka Doncic protagonista con 43 punti. Agli Indiana Pacers, invece, non bastano i 31 di Pascal Siakam per evitare la sconfitta 131 a 124 con i Philadelphia 76ers. Con 27 punti Darius Garland assicura il successo 113 a 105 dei Los Angeles Clippers sui Charlotte Hornets, mentre i San Antonio Spurs prevalgono 110 a 102 in casa degli Utah Jazz. Vittoria larga (131 a 94) dei Boston Celtics contro i Dallas Mavericks, con Jayson Tatum protagonista con 32 punti. Houston Rockets a valanga (147 a 119) contro i Washington Wizards, anche grazie ai 26 punti di Amen Thompson. E ancora: i Milwaukee Bucks cedono in casa 113 a 106 agli Atlanta Hawks, mentre Shai Gilgeous-Alexander affonda con 37 punti i Sacramento Kings nel match vinto 125 a 103 dagli Oklahoma City Thunders.