Un campione NBA per Napoli: ufficiale l'ingresso in società di Josh Hart

“Napoli è una grande storia di rivalsa, e mi ricorda, in tanti aspetti, quello che abbiamo costruito con i Knicks" dichiara Josh Hart. "È un progetto costruito sul duro lavoro, grandi sogni e l’incredibile passione che i tifosi napoletani hanno per la loro squadra. Sono stato a Napoli ed in Costiera Amalfitana per anni, e so cosa significa per una squadra avere una tifoseria del genere. Il fatto che questo club stia già facendo parlare di sé in EuroCup, la dice lunga sulle sue ambizioni. Matt Rizzetta, e tutto il team di Underdog Global Partners, hanno ambizioni importanti ed un piano reale sul futuro del Club. Il progetto Napoli è appena al "primo quarto", e sono molto contento di far parte di un programma che farà qualcosa di speciale nei prossimi anni."