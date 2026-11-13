Eurolega, Bologna cade ancora: vince l’Efes 103-91

Continua il momento di crisi di Bologna, che in Turchia, contro l’Efes, perde 103-91 una partita di fatto mai in discussione. I padroni di casa partono infatti subito forte, trascinati soprattutto da Malcolm e Fernando, e all’intervallo chiudono avanti di 17 (60-43). Nel terzo periodo la Virtus prova a reagire, ma nel finale Jordan Loyd si prende la scena, segna 14 punti ravvicinati e condanna la squadra di Mumbrù al settimo k.o. in Europa
LA PARTITA
La Virtus va subito sotto in avvio nonostante un ottimo inizio di Kokila, autore dei primi 7 punti dei suoi. A formare il gap ci pensano soprattutto Fernando e Malcolm, che realizzano 19 punti consecutivi per l’Efes: dopo il primo quarto i turchi sono avanti di 8 (28-20). Nel secondo periodo il copione è simile, ma i padroni di casa sono ancor più incisivi in attacco, anche grazie al supporto di Saric, Loyd e Strazer: l’Efes ne mette 32 nel solo secondo periodo, e all’intervallo è davanti 60-43. Per Bologna, a ripetizione, vanno a segno tutti, ma in generale la squadra è meno precisa e soprattutto subisce la fisicità degli avversari a rimbalzo.
Nel terzo quarto la squadra di Mumbrù approccia con un altro piglio, e segna canestri a ripetizione. Si iscrive al match però anche Cam Payne: l’ex NBA mette infatti tre triple (gli unici punti della sua partita) e riesce così a respingere i tentativi di rimonta della Virtus che, trascinata da Bello, Alston e Diarra, chiude comunque il terzo periodo a -8 sul parziale di 76-68. L’ultimo quarto è però uno show di Jordan Loyd, che segna 14 punti - di cui 4 triple - e consegna di fatto la vittoria all’Efes. Al Basketball Development Centre di Istanbul finisce 101-85: Loyd chiude a 22 punti, Malcolm e Fernando rispettivamente a 20 e 15. A Bologna non bastano i 15 di Alston, gli 11 di Carr e Bello e i 10 di Diarra e Klintman per evitare la quinta sconfitta consecutiva in 11 giornate di Eurolega.