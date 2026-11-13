Eurolega, Bologna cade ancora: vince l’Efes 103-91

Nel terzo quarto la squadra di Mumbrù approccia con un altro piglio, e segna canestri a ripetizione. Si iscrive al match però anche Cam Payne: l’ex NBA mette infatti tre triple (gli unici punti della sua partita) e riesce così a respingere i tentativi di rimonta della Virtus che, trascinata da Bello, Alston e Diarra, chiude comunque il terzo periodo a -8 sul parziale di 76-68. L’ultimo quarto è però uno show di Jordan Loyd, che segna 14 punti - di cui 4 triple - e consegna di fatto la vittoria all’Efes. Al Basketball Development Centre di Istanbul finisce 101-85: Loyd chiude a 22 punti, Malcolm e Fernando rispettivamente a 20 e 15. A Bologna non bastano i 15 di Alston, gli 11 di Carr e Bello e i 10 di Diarra e Klintman per evitare la quinta sconfitta consecutiva in 11 giornate di Eurolega.