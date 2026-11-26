Derthona Basket comunica che, nella giornata di mercoledì 25 novembre, il capitano Andrea Pecchia è stato sottoposto a risonanza magnetica al fine di valutare l’entità del risentimento muscolare accusato nella gara casalinga con l’Olimpia Milano. L’esame strumentale ha evidenziato un affaticamento al bicipite femorale della coscia sinistra. Le condizioni del giocatore sono quotidianamente monitorate dallo staff medico del Club e la situazione verrà valutata clinicamente e strumentalmente nel corso delle prossime settimane.