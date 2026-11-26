Annunciata la formazione della Nazionale Maschile che domani - venerdì 27 novembre - alle 16.40 locali (17.40 italiane) all'Allianz Stadium di Twickenham affronterà le Fiji nell'ultimo atto del Nations Championhip, partita valida per l'undicesimo posto nel torneo. "Non siamo soddisfatti - ha esordito il ct degli Azzurri, Gonzalo Quesada - io non sono soddisfatto dei risultati ma, allo stesso tempo, sono sereno e lucido. Lo sono perché, dall'analisi delle ultime due partite, abbiamo dimostrato di saper fare la parte più difficile: costruire le condizioni per vincere. Contro l'Argentina e le Fiji abbiamo messo in campo tutta questa mole di gioco, quello più duro. Poi però non siamo stati abbastanza efficaci nel finire il lavoro. Questo è il passo in più che dobbiamo fare venerdì: di nuovo costruire le condizioni per vincere e stavolta finire il lavoro".