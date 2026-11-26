Prima grande sorpresa alle Final 8 di Coppa Davis di Bologna. La Gran Bretagna si qualifica per le semifinali per la prima volta dal 2019, esce subito di scena quindi la Germania di Alexander Zverev. Nel doppio decisivo la coppia britannica formata da Henry Patten e Neal Skupski ha battuto quella tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (6). In precedenza nei due singolari, Cameron Norrie ha battuto Jan-Lennard Struff per 6-3, 3-6, 6-2 mentre subito dopo il numero 1 del mondo Zverev ha sconfitto Arthur Fery per 6-3, 6-2. In semifinale la Gran Bretagna affronterà la vincente dell'ultimo quarto di finale tra la Spagna di Carlos Alcaraz e l'Austria.