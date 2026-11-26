Vittoria tedesca nella prima delle due sprint che a Idre Fjall (Svezia) ha inaugurato la nuova stagione di IBU Cup: il ventisettenne Simon Kaiser (1-0) si è imposto con il tempo di 23'08"6 precedendo di 19"8 il norvegese Jorgen Saeter (1-0) e di 23"4 il francese Guillaume Poirot, al traguardo senza errori. Due errori, uno per ciascun poligono, per Andreas Zingerle (1-1), Nicolò Betemps (1-1) e Patrick Braunhofer (1-1, nella foto) arrivati al traguardo rispettivamente in 18esima (+1'14"0), 23esima (+1'25"5) e 24esima posizione (+1'25"7); poco dietro, 27esimo posto per Marco Barale (1-3) appesantito di quattro errori a 1'27"3. Ritardo maggiore per Hannes Bacher (3-1), quarantunesimo a 1'42"6 e per Alex Perissutti (2-3) che ha commesso cinque errori chiudendo a 2'23"8 dal capoclassifica. La tappa svedese proseguirà quindi sabato 28 novembre con una seconda sprint, seguita domenica dagli inseguimenti.