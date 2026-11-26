"Sono già a 40 ore di gioco su GTA", così Max Verstrappen in diretta streaming su Twitch. Il campione olandese stava parlando con alcuni sui amici quando ha rivelato il numero di ore incredibili già passato sul nuovo videogioco della Rockstar. Un full immersion tale da "dimenticare" come si gioca ad altri titoli. "Se ho giocato in volo? No, sull'aereo ho dormito. Ho giocato nelle mattine e nei pomeriggi liberi durante il weekend di Las Vegas, tanto non posso comunque uscire a passeggiare..". Fine settimana in cui, tra parentesi, Max ha dominato il Gp statunitense.