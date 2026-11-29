Un legame ormai forte quello che lega il numero 4 alla società bianconera: "Quando trascorri più stagioni nello stesso posto, sviluppi un legame autentico con il club, le persone che ne fanno parte e la comunità. Mi sento a mio agio qui e ciò mi permette di concentrarmi maggiormente sul basket e sul dare una mano ai miei compagni. Conosco anche le aspettative e la cultura che stiamo cercando di costruire. Credo che la leadership consista nel dare l'esempio ogni giorno, mantenere il giusto atteggiamento e impegno e chiedere a sé stessi e ai compagni di assumersi le proprie responsabilità".