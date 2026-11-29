Dopo la bella vittoria contro l'Olimpia Milano, Justin Gorham ha tratto un bilancio delle prime nove giornate: "Penso che abbiamo attraversato momenti positivi e altri più difficili, ma siamo anche consapevoli che ci sia ancora ampio margine di miglioramento. Stiamo continuando a costruire l'intesa di squadra e a imparare a giocare insieme con continuità. A livello personale, sono soddisfatto, ma cerco di migliorare giorno dopo giorno".
Un legame ormai forte quello che lega il numero 4 alla società bianconera: "Quando trascorri più stagioni nello stesso posto, sviluppi un legame autentico con il club, le persone che ne fanno parte e la comunità. Mi sento a mio agio qui e ciò mi permette di concentrarmi maggiormente sul basket e sul dare una mano ai miei compagni. Conosco anche le aspettative e la cultura che stiamo cercando di costruire. Credo che la leadership consista nel dare l'esempio ogni giorno, mantenere il giusto atteggiamento e impegno e chiedere a sé stessi e ai compagni di assumersi le proprie responsabilità".
"Prossimi obiettivi? È una squadra con grande potenziale. Abbiamo il talento e gli elementi necessari per competere con chiunque, ma tutto dipende dalla nostra continuità e da quanto siamo disposti a sacrificarci gli uni per gli altri. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare, in entrambe le competizioni e lottare per vincere titoli"