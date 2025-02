Ricci, il Robin di Milano: "È il momento di mostrare il nostro valore"

Settimane di pausa agonistica sì, ma non mediatica. DeAgostini ha pubblicato negli scorsi giorni Volevo essere Robin, prima autobiografia di Ricci di una pur giovane vita (il 27 settembre prossimo si spegneranno 34 candeline): "È stata un'occasione, mi hanno proposto di scriverlo. Non me lo aspettavo: è presto per una biografia per una carriera ancora in pieno svolgimento. È uscito un libro molto intimo, dove la mia famiglia è co-protagonista: mi ha aiutato a rendermi conto, con grande emozione, che ho fatto già molte cose. Spero che il mio racconto possa aiutare i ragazzi che, magari, sono ancora confusi sul loro futuro. Mi trovo bene nel ruolo di Robin da quando, a Carnevale, mio fratello maggiore si vestiva da Batman ed era il mio riferimento. Tutti sognano di essere sotto i riflettori, anch'io talvolta ci sono arrivato, ma si può costruire una carriera ed essere importanti per una squadra anche lavorando nell'ombra, per i compagni".