Milano, Messina: "Decisivi i nostri big, ma anche la difesa"

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita con l’AS Monaco: “E’ stata una bella vittoria contro una squadra ricca di talento e molto profonda. Abbiamo cominciato un po’ nervosi perché avevamo in testa la finale di Coppa Italia persa e il rammarico per non avercela fatta. Ma le finali bisogna giocarle, poi si possono vincere o perdere, giocare bene o male. Questa volta non ce l’abbiamo fatta. Ma eravamo nervosi. Quando poi ci siamo sciolti abbiamo giocato bene, abbiamo segnato 49 punti nel primo tempo e in generale giocato bene tranne quei quattro o cinque minuti nel secondo tempo in cui abbiamo giocato in modo un po’ individualista, fermando la palla. Fortunatamente, in quei minuti la difesa ci ha tenuto in partita. Poi nel finale i nostri giocatori di riferimento hanno fatto le giocate chiave, l’hanno fatto attaccando per creare vantaggio, muovendo la palla, scaricandola. E’ quello che stiamo cercando di fare e dobbiamo continuare a fare sempre meglio. Non guardo la classifica perché siamo tutti lì, può accadere di tutto. Dopo Monaco sembrava tutto finito, poi abbiamo vinto a Kaunas e vinto stasera. Cercheremo di vincere anche la prossima e se non ci riusciremo proveremo in quella dopo, fino alla fine. Speriamo di avere salute e di poter costruire sul rientro di Fabien Causeur. Oggi nel primo tempo è stato il solito Causeur, nel secondo era un po’ affaticato ma poi ha fatto la giocata chiave in difesa su Mike James”.