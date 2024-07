Melli e l'addio all'Olimpia Milano: "Non sono stato io a scegliere"

L'INTERVISTA

Dal ritiro di Italbasket, l'azzurro è tornato sulla separazione dall'EA7: "Le cose vanno fatte in due. Al Fenerbahce col sogno Eurolega"

© IPA Nicolò Melli è tornato a parlare, in un'intervista rilasciata dal ritiro di Italbasket di San Juan a Tuttosport, non solo dell'avvicinamento al torneo PreOlimpico di Portorico (primo impegno contro il Bahrain, martedì 2 luglio, inizio ore 23.30 italiane) ma anche della separazione con l'Olimpia Milano e dell'accordo trovato col Fenerbahce di coach Jasikevicius.

LA TELEFONATA CON MESSINA

"Ho solo voluto precisare che per come sono andate le cose non sono stato io a scegliere. La società ha scelto in maniera legittima, però non sono stato io a chiamare. Le cose vanno fatte in due"

© italyphotopress

LA CONSEGNA DEL TROFEO LBA A HINES

"L'idea mi è stata data da Sergio Llull: il giorno prima il Real Madrid ha vinto la Liga e ha fatto alzare la coppa a Chacho Rodriguez e Rudy Fernandez. [...] Mi sembrava giusto, un modo per rendere il giusto onore a un giocatore che ha fatto tanto per Milano e che è stato per me un esempio"

© IPA

IL RITORNO AL FENERBAHCE

"Una volta capite le intenzioni di Milano, che mi sono state comunicate con una telefonata di 45", si è presa un'altra strada, velocemente. C'erano altre offerte, ma il Fener ci ha messo poco a convincermi. Del resto ha disputato la Final Four di Eurolega e ha come obiettivo di tornarci. E io vorrei tanto vincerla una volta, finalmente. [...] Ho parlato con coach Jasikevicius, abbiamo trovato un accordo. L'obiettivo comune è competere. Andrò con la famiglia. [...] Dai colloqui occuperò le due posizioni (4 e 5, ndr), per me non è decisivo"

© X

LA VIGILIA DEL PREOLIMPICO

"Pensare a chi c'è e chi non c'è non serve, anzi. Alla fine parla sempre il campo. Non avere Simo (Fontecchio, ndr) è pesante, spiace a noi e a lui. [...] Nel torneo di San Juan due squadre sono favorite: Portorico - perché gioca in casa e rispetto all'anno scorso ha in più Josè Alvarado - e ovviamente la Lituania. [...] Avere avuto poco tempo significa avere avuto una stagione lunga e quindi vincente"