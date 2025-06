Shengelia-Virtus, un amore eterno: "Difficile scrivere una storia migliore"

Una cavalcata emozionante anche perché incerta, con la Virtus che ha seriamente rischiato di terminare anzitempo la sua post season. Il trauma cranico di Toko nel finale di gara-3 a Venezia, l'assenza in gara-4, le Vu Nere in netto svantaggio nel parziale finale nella decisiva gara-5 alla Virtus Segafredo Arena. Poi... "L'ingresso sul -9 a 5' dalla fine con Venezia? È come se mi fosse scattato qualcosa. Non mi allenavo da 4 giorni, ero stato in panchina nei primi 35'. Dusko (Ivanovic) ha avuto fiducia in me, ho sentito la responsabilità di dare alla città qualcosa in più che non un'eliminazione ai quarti di finale. Questa è la mia mentalità: grazie a Dio è successo quello che è successo, con quel tiro pazzo che alla fine è entrato neanche so come. Poi c'è stata Milano: dopo 3 anni di sconfitte in finale ci siamo detti "Basta, vogliamo batterli". Poi Brescia: la Coppa Italia 2023, persa, era ancora nei nostri pensieri. Non volevamo farlo succedere di nuovo".