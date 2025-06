Polonara, uno scudetto oltre la leucemia: "Ora la sfida più tosta"

Achille ha deciso di ringraziare tutto il mondo, virtussino e non, che gli sta manifestando affetto e sostegno, a pochi giorni dalla diagnosi di leucemia mieloide, tramite un post sul profilo personale di Instagram: "Ciao ragazzi,

Vorrei inizialmente scusarmi per non essere riuscito a rispondere a tutti i messaggi e chiamate di questi giorni.

Sono stati, sono e saranno giorni difficili per vari motivi.

La notizia della malattia, la paura, il pensiero di dover stare lontano dai miei figli per un lungo periodo ma nonostante tutto cerco di guardare le cose in maniera positiva.

Vorrei anche solo per un secondo abbracciare o salutare un sacco di persone ma in questa situazione non mi è possibile!

Vorrei festeggiare il mio primo scudetto italiano che i miei compagni e lo staff mi hanno regalato giocando una Finale straordinaria ma purtroppo non si può.

Se posso permettermi di darvi un consiglio:

apprezzate quello che avete perché vi assicuro che non so che farei per stare con la mia famiglia, con i miei amici, per fare una passeggiata e tante altre semplici cose che sembrano scontate ma sono momenti preziosi!

Campioni d Italia 2025

Ora ci sarà la sfida più tosta, più impegnativa ma sono sempre stato un ragazzo competitivo e sono pronto ad affrontare questa malattia!

Un abbraccio

Achi"