Virtus, Ronci: "Scudetto che vale triplo, sempre creduto in noi stessi"

Raggiunto dai microfoni di Nettuno Bologna Uno al termine del 74-96 di gara-3 con Brescia, il General Manager della Virtus Segafredo Bologna ha commentato così la stagione bianconera: "Scudetto n°17? Questo vale triplo. Come GM sono contento e orgoglioso dei ragazzi, per questo staff. Quando eravamo in difficoltà, poca gente credeva in noi. Noi abbiamo sempre creduto in noi stessi, sapevamo come lavoravamo e che tipo di gente c'era alla Porelli. Con 80 partite a stagione, i momenti di difficoltà ci sono e ci saranno sempre. Ma se facciamo processi e articoli da pena di morte è difficile mantenere l'ambiente sereno. A volte gli avversari sono più bravi, a volte si fanno errori, ma sono errori che ci hanno portato qua. A noi non è mai mancato il credere in noi stessi".