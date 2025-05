Shengelia e Mirotic, le porte girevoli delle stelle della Serie A

Non è nemmeno finita la stagione regolare di LBA e il centro della discussione di inizio maggio 2025 ruota attorno a Toko Shengelia e Nikola Mirotic. No, non per questioni tattiche o di risultati: per i fuoriclasse nati nel '91 si parla di mercato, delle scelte al termine dell'annata sportiva, che fanno pensare più probabilmente a una partenza che non a una permanenza alla Virtus Segafredo Bologna e all'EA7 Emporio Armani Milano.