Monaco e Panathinaikos alle Final 4, Banchi e Barça a testa alta

Il parziale di 13-5 con cui le squadre tornano negli spogliatoi è figlio invece dei primi, grandi aggiustamenti di Spanoulis a livello di minutaggi, spaziature e rotazioni: oltre a reinserire Tarpey in ala piccola come nelle due vittorie del Principato in apertura di serie, l'ingresso che spariglia le carte è quello di Georgios Papagiannis. Assente in Eurolega dal 13 marzo per scelta tecnica, il lungo greco è la chiave per girare la partita sfruttata dal coach connazionale: l'ex Panathinaikos riesce a coniugare le qualità migliori dei compagni finora presenti, Theis (spaziature in attacco e qualità da bloccante) e Jaiteh (dominio nei pressi del ferro e aiuto costante nei pitturati). Le triple di Mike James senza ritmo, il Barcellona, continua a metterle in conto, replicando con il primo tempo perfetto al tiro di Anderson (11 punti, 1/1 da 2 e 3/3 dall'arco): più inattesi, purtroppo per i blaugrana, le 9 palle perse e lo 0/9 dal campo di Jabari Parker.