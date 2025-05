Della Valle lancia Brescia: "Carichi per i play-off, vogliamo il terzo posto"

22 vittorie in regular season, come mai nella sua storia: Brescia vuole battere Treviso nella prossima e ultima gara di campionato per chiudere al meglio e per registrare un nuovo straordinario record societario, che mai aveva fatto così bene nella stagione regolare. A presentare la gara ai nostri microfoni è il simbolo nonché capitano della Germani, Amedeo Della Valle: "Arriviamo alla partita contro Treviso, che è l'ultima di campionato, sapendo l'importanza di questa partita perché ci consentirebbe di arrivare terzi invece che quarti, che è la posizione che in cui vorremmo arrivare".