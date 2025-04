Al momento giusto, Dusko Ivanovic ha trovato la sua Virtus

Si sono rivisti i migliori Belinelli (13 punti, di nuovo in doppia cifra dopo 5 turni complicati per minuti ed efficacia al tiro) e Polonara (per Achi, tagliato il traguardo dei 3500 punti in carriera in LBA) da oltre un mese a questa parte. Si è confermata l'iniezione di energia di Morgan e Akele dalla panchina, si è potuto centellinare il peso offensivo destinato agli isolamenti di Clyburn e Zizic - tutti gli 11 bianconeri entrati in campo hanno realizzato tra 4 e 14 punti. Soprattutto, come sottolineato da Dusko ai microfoni, "la difesa che ci ha dato fiducia in attacco".