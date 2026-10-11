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Serie A: Milano ritrova la vittoria, 106-77 su Treviso all’Unipol Forum

L’Olimpia torna a fare punti in campionato, dopo il ko di Verona: Burnell protagonista contro la Nutribullet

11 Ott 2026 - 17:52
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© X Olimpia

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La 3ª giornata della Serie A di basket riporta il sereno in casa Milano, che batte 106-77 Treviso all’Unipol Forum e mette così fine a una striscia di tre sconfitte consecutive tra campionato ed Eurolega. L’Olimpia si gode un Burnell da 19 punti e agguanta proprio la Nutribullet in classifica a quota 4 punti, tornando a smuovere la propria graduatoria dopo il ko esterno contro la neopromossa Verona. Per i veneti di coach Nicola si tratta invece della prima caduta in questa stagione.

ARMANI OLIMPIA MILANO-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 106-77
Milano ospita Treviso all’Unipol Forum, dove sono Wright e Russell a prendersi la scena rispettivamente per l’Olimpia e la Nutribullet nel quarto d’apertura: sia il macedone che lo statunitense impiegano poco più di cinque minuti per raggiungere entrambi la doppia cifra alla voce punti personali realizzati, con i veneti che chiudono quindi avanti 28-27 la prima frazione. Sotto agli occhi attenti di Carlton Myers, leggenda azzurra presente in tribuna, l’Armani impatta però il secondo quarto con un parziale di 17-0 e costringe Nicola a chiamare due time-out, con Burnell, Bolmaro e Diop a dare grande energia alla squadra di coach Poeta. Macura riesce quindi a spezzare la striscia di punti consecutivi di Milano, ma le Scarpette Rosse non hanno alcuna intenzione di togliere il piede dall’acceleratore e si presentano all’intervallo in vantaggio 60-39. Il +21 meneghino è figlio soprattutto di un’ottima prova difensiva offerta nei primi venti minuti di gara, nei quali l’Olimpia fa pesare la propria superiorità fisica. Un copione che si ripete anche nel terzo quarto: RJ Cole sale in cattedra e l’Armani resta avanti 80-60, con i padroni di casa che chiudono poi ogni discorso nell’ultima frazione. Cappelletti e compagni devono infatti arrendersi al 106-77 finale, che porta Milano ad agganciare proprio Treviso a quota 4 punti in classifica.

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