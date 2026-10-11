Serie A: Milano ritrova la vittoria, 106-77 su Treviso all’Unipol Forum

ARMANI OLIMPIA MILANO-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 106-77

Milano ospita Treviso all’Unipol Forum, dove sono Wright e Russell a prendersi la scena rispettivamente per l’Olimpia e la Nutribullet nel quarto d’apertura: sia il macedone che lo statunitense impiegano poco più di cinque minuti per raggiungere entrambi la doppia cifra alla voce punti personali realizzati, con i veneti che chiudono quindi avanti 28-27 la prima frazione. Sotto agli occhi attenti di Carlton Myers, leggenda azzurra presente in tribuna, l’Armani impatta però il secondo quarto con un parziale di 17-0 e costringe Nicola a chiamare due time-out, con Burnell, Bolmaro e Diop a dare grande energia alla squadra di coach Poeta. Macura riesce quindi a spezzare la striscia di punti consecutivi di Milano, ma le Scarpette Rosse non hanno alcuna intenzione di togliere il piede dall’acceleratore e si presentano all’intervallo in vantaggio 60-39. Il +21 meneghino è figlio soprattutto di un’ottima prova difensiva offerta nei primi venti minuti di gara, nei quali l’Olimpia fa pesare la propria superiorità fisica. Un copione che si ripete anche nel terzo quarto: RJ Cole sale in cattedra e l’Armani resta avanti 80-60, con i padroni di casa che chiudono poi ogni discorso nell’ultima frazione. Cappelletti e compagni devono infatti arrendersi al 106-77 finale, che porta Milano ad agganciare proprio Treviso a quota 4 punti in classifica.