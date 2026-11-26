Il meglio del taekwondo mondiale si dà appuntamento in Kazakistan, con Vito Dell'Aquila e Antonino Bossolo pronti a rappresentare l'Italia all'Astana 2026 World Taekwondo Grand Prix Final, in programma dal 27 al 29 novembre. Al Palazzo delle Arti Marziali Zhaksylyk Ushkempirov si sfideranno i migliori 16 atleti di ogni categoria olimpica, rispetto ai 32 previsti nelle singole tappe delle Grand Prix Series. In palio il bottino più ricco del circuito: il Grand Prix Final, classificato G-10, assegna infatti 100 punti validi per il ranking al vincitore, 60 al secondo e 36 al terzo classificato, il doppio di quanto previsto in ciascuna delle tre tappe stagionali. Il primo azzurro a scendere in gara sarà Antonino Bossolo, impegnato venerdì 27 novembre nella categoria K44 -70 kg. Il bronzo paralimpico di Parigi 2024 arriva ad Astana dopo il Mondiale di ParaTaekwondo, chiuso agli ottavi di finale, ma forte di una stagione caratterizzata da tre podi consecutivi nel circuito: due argenti, a Roma e Muju, e un bronzo a Parigi. Nella categoria incontrerà avversari di rilievo, tra cui l'iraniano Amirmohammad Haghighatshenas, fresco di titolo mondiale, il messicano Juan Diego García López, campione paralimpico a Tokyo 2020, argento mondiale a Muju e vincitore della tappa coreana, e l'azero Imamaddin Khalilov, oro paralimpico a Parigi 2024.