Dal comunicato della società:
Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù annuncia l’ingaggio dell’atleta Kendal Lee Coleman, centro americano di 204 cm per 104 kg, nato il 21 agosto del 2002 a Shreveport in Louisiana.
Coleman approda per la prima volta in Italia. Nel corso della passata stagione e fino a pochi giorni fa ha giocato nel campionato greco e in BCL, con il Promitheas Patrasso.
LE DICHIARAZIONI
Simone Giofrè (GM): “Diamo il benvenuto a Kendal e gli auguriamo di riuscire ad inserirsi rapidamente nel nuovo contesto”.
Kendal Coleman: "Sono contento di essere a Cantù e non vedo l'ora di mettermi al lavoro con lo staff e i miei nuovi compagni. Ho accolto con entusiasmo la possibilità di unirmi a un Club con questa storia e questi tifosi, che ci aiuteranno e sosterranno durante il corso della stagione".
LA CARRIERA
Coleman inizia la propria carriera collegiale nella stagione 2020/2021 a Northwestern State University, università con sede nella città di Natchitoches, in Louisiana. Nella stagione seguente realizza 15.4 punti di media a partita, conquistando la chiamata della prestigiosa università di LSU per il 2022/2023. Dopo un’annata in gialloviola, il classe 2002 conclude la propria parentesi scolastica con un biennio alla California Baptist University. Protagonista di un’ottima stagione da senior da 11.2 punti e 8.2 rimbalzi a gara, nell’estate 2025 inizia la propria carriera professionistica in Europa, approdando al Promitheas Patrasso, in Grecia. All’esordio nel campionato ellenico realizza 11 punti di media, sfiorando la doppia cifra anche in BCL e guadagnandosi la conferma per il 2026/2027. In questi primi mesi della stagione Coleman ha bissato le cifre dell’annata passata.