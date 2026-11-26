Da venerdì 27 a domenica 29 novembre, il World Tour di short-track, ossia il massimo circuito internazionale della disciplina, vivrà la sua quarta tappa a Shanghai (Cina). L'appuntamento sarà ospitato dallo SPD Bank Oriental Sports Center della metropoli asiatica. L'Italia, dopo le due vittorie e i sei podi complessivi conquistati nelle prime due tappe di Vancouver e Montreal, settimana scorsa a Seoul ha aggiunto al proprio bottino anche una terza affermazione, portando peraltro a otto i piazzamenti nelle prime tre posizioni. Saranno nove gli azzurri impegnati sul ghiaccio di Shanghai, quattro nel settore femminile e cinque nell'ambito maschile. Le donne selezionate sono Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (C.S. Esercito) e Gloria Ioriatti (Fiamme Oro). Per quanto concerne gli uomini, i convocati sono Pietro Marinelli (C.S. Carabinieri), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e Daniele Zampedri (Fiamme Gialle). (Segue).