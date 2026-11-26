"Ci lega sicuramente il fatto di venire dal mondo dello sci e avere un certo tipo di impronta, di venire dalla montagna. Sicuramente lui è un ragazzo intanto favoloso, gentile e poi super quadrato. Quindi la cosa principale post infortunio, post recupero, è fare le cose giuste e lavorare. Questo lui ce l'ha e non avrà problemi a recuperare".
Federica Brignone ha parlato dei problemi fisici dell'ex numero 1 del mondo del tennis in una intervista a RTL 102.5, il giorno dopo l'annuncio del ritiro dallo sci agonistico.
"Se non riusciva a stare meglio così, ha fatto bene a fare quello che ha fatto, l'avranno consigliato. E gli auguro il meglio perché comunque manca a tutto il mondo dello sport" ha aggiunto Brignone.