"Ci lega sicuramente il fatto di venire dal mondo dello sci e avere un certo tipo di impronta, di venire dalla montagna. Sicuramente lui è un ragazzo intanto favoloso, gentile e poi super quadrato. Quindi la cosa principale post infortunio, post recupero, è fare le cose giuste e lavorare. Questo lui ce l'ha e non avrà problemi a recuperare".